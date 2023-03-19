سیاسة

العثور على جثتين جديدتين لركاب مروحية تحطمت في دهوك

author_image سوار أحمد
کوردستان مروحية دهوك تحطم

أربيل (كوردستان24)- أفاد مصدر أمني اليوم الاحد، بالعثور على جثتين في مكان تحطم مروحية في دهوك.

ونقل مراسل كوردستان 24 مسعود محمد، عن مصدر أمني، ان الجثتين عُثر عليهما في موقع بالقرب من قرية بيريكيات في دهوك".

وأضاف المصدر؛ ان "الجثتين تعودان لركاب مروحية ثانية سقطت في منطقة بعيدة عن سقوط المروحية الأولى التي تحطمت قبل ايام في نفس المكان".

وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية يوم الجمعة الماضي في بيان، مقتل تسعة من مقاتليها بينهم قائد عسكري رفيع، نتيجة سقوط طائرتين مروحيتين كانت تقلهم في إقليم كوردستان.

وأضاف البيان، إن المروحيتين سقطتا يوم الأربعاء الماضي نتيجة سوء الأحوال الجوية عندما كانتا في طريقهما إلى محافظة السليمانية.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف