العثور على جثتين جديدتين لركاب مروحية تحطمت في دهوك

أربيل (كوردستان24)- أفاد مصدر أمني اليوم الاحد، بالعثور على جثتين في مكان تحطم مروحية في دهوك.

ونقل مراسل كوردستان 24 مسعود محمد، عن مصدر أمني، ان الجثتين عُثر عليهما في موقع بالقرب من قرية بيريكيات في دهوك".

وأضاف المصدر؛ ان "الجثتين تعودان لركاب مروحية ثانية سقطت في منطقة بعيدة عن سقوط المروحية الأولى التي تحطمت قبل ايام في نفس المكان".

وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية يوم الجمعة الماضي في بيان، مقتل تسعة من مقاتليها بينهم قائد عسكري رفيع، نتيجة سقوط طائرتين مروحيتين كانت تقلهم في إقليم كوردستان.

وأضاف البيان، إن المروحيتين سقطتا يوم الأربعاء الماضي نتيجة سوء الأحوال الجوية عندما كانتا في طريقهما إلى محافظة السليمانية.