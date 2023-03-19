صحة وبیئة

الأنواء تتوقع أجواء ممطرة خلال أيام عيد نوروز

author_image سوار أحمد
کوردستان الأنواء أمطار نوروز اقليم كوردستان

أربيل (كوردستان24)- أفادت مديرية الأنواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كوردستان اليوم الاحد، بأنها تتوقع أجواء ممطرة خلال أيام عيد نوروز.

وذكرت المديرية في بيان، إنه "من المتوقع ان تنخفض درجات الحرارة في يوم الثلاثاء المقبل الذي يصادف أول أيام أعياد نوروز ". 

وأضافت أنه من المتوقع أن "تكون السماء غائمة مع وجود أمطار متقطعة في المناطق الجبلية خاصة بعد الظهر اضافة الى تساقط الحالوب و هطول أمطار رعدية".

ويزور آلاف السياح من المحافظات العراقية كافة، إقليم كوردستان سنويا، خلال أعياد نوروز، بالإضافة الى زوار من خارج البلاد للاحتفال بعيد نوروز في اقليم كوردستان.

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