سیاسة

السوداني يلتقي الأمين العام لمنظمة أوبك

author_image سوار أحمد
العراق السوداني أوبك

أربيل (كوردستان24)- استقبل رئيس مجلس الوزراء الإتحادي محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، أمين عام منظمة الدول المصدّرة للنفط (أوبك) هيثم الغيص.

وتناول اللقاء أهم التحديات التي تواجه أسواق النفط اليوم، وسبل العمل على استقرارها، وأهمية التنسيق بين الدول المصدّرة للنفط؛ من أجل ضمان عدم تذبذب الأسعار، بما يؤثر في الدول المصدّرة والمستهلكة.

وجدّد السوداني تأكيد دور العراق المحوري، عضواً مؤسّساً في المنظمة، التي احتضنت بغداد تأسيسها، وأسهمت دائما، عنصراً إيجابياً، بتأمين استقرار المنطقة. 

وأشار رئيس الحكومة الإتحادية الى أن العراق ماضٍ في الإفادة من الثروة الغازية بنوعيها المستكشف والمصاحب، بما يؤمن أفضل العوائد للشعب العراقي، ويسهم في تقليل انبعاثات الكربون والتأثيرات البيئية وآثارها الاقتصادية والصحية.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف