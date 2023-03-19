سیاسة

تدمير لغم بحري يعود إلى حقبة الحرب العالمية الثانية في كرواتيا

وعُثر على هذا اللغم الذي وضعته القوات الألمانية منذ أكثر من ثمانين عاماً
author_image أحمد حاجي
العالم لغم بحري كرواتيا الحرب العالمية الثانية

أربيل (كوردستان 24)- دُمّر الأحد لغم بحري من الحرب العالمية الثانية يزن 150 كيلوغراماً وكان عُثر عليه خلال حزيران يونيو في أحد مرافئ كرواتيا، في عملية استلزمت إجلاء مئات السكان من المنطقة، حسبما أعلنت سلطات الحماية المدنية المحلية.

وعُثر على هذا اللغم الذي وضعته القوات الألمانية منذ أكثر من ثمانين عاماً، عن طريق الصدفة على عمق 50 متراً في مياه ميناء رييكا (شمال)، خلال أعمال بناء. وكان جزء من اللغم مغطى بالرمال في قاع البحر.

وتعيّن بسبب عملية تدميره، إيقاف حركة المرور في المنطقة وإجلاء 500 شخص من السكان كإجراء احترازي.

وأشار مصوّر في وكالة فرانس برس إلى أن غواصين من الشرطة الكرواتية وعناصر من الجيش تولوا تنفيذ المهمة، إذ سحبوا اللغم من المياه ودمّروه.

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