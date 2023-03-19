أرسنال يبتعد في الصدارة بفوز سادس توالياً

أربيل (كوردستان 24)- استفاد أرسنال من غياب ملاحقه مانشستر سيتي حامل اللقب الموسم الماضي عن المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الإنكليزي لانشغاله بمسابقة الكأس، وابتعد 8 نقاط في الصدارة بفوزه السادس توالياً عندما تغلب على جاره كريستال بالاس 4-1 الأحد.

وبعد خيبة الخروج من ثمن نهائي مسابقة "يوروبا ليغ" الخميس على يد سبورتينغ البرتغالي بركلات الترجيح، عاد أرسنال وصب تركيزه الكامل على صراع الدوري الحالم باحراز لقبه لأول مرة منذ 2004، رافعاً رصيده في الصدارة إلى 69 نقطة.

وقال المدرب الإسباني لأرسنال ميكل أرتيتا "أنا سعيد بالطريقة التي تعاملنا بها بعد مباراة سبورتينغ، وأظهرنا الكثير من التصميم".

وأضاف "هو شعور جيد جداً، خاصة مع الطريقة التي لعبنا بها والنتائج التي حققناها وأبهرتني الرغبة والطاقة، ويجب أن يعودوا من فترة الراحة الدولية بنفس العقلية التي كانت لديهم من قبل".

وخلافاً لملاحقه مانشستر سيتي الفائز السبت على بيرنلي في ربع نهائي الكأس 6-صفر، بات تركيز أرسنال بالكامل على الدوري بما أنه خارج مسابقة الكأس وودع "يوروبا ليغ".

أما بطل الموسم الماضي، فيقاتل على ثلاث جبهات وهي الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا الذي بلغ دوره ربع النهائي حيث أوقعته القرعة في مواجهة بايرن ميونيخ الألماني.

صحيح أن أرسنال في وضع مريح حالياً لكن الطريق ما زال شاقاً وطويلاً إذ عليه أن يواجه ليفربول (المرحلة 30) ومانشستر سيتي (المرحلة 33) ونيوكاسل الخامس (المرحلة 35) خارج ملعبه وجاره تشلسي (المرحلة 34) على أرضه، إضافة الى لقائه جاره وست هام (المرحلة 31) بعيداً عن "استاد الإمارات".

وحسم فريق "المدفعجية" الفوز في الشوط الأول إلى حد كبير بعدما أنهاه متقدماً بهدفين نظيفين، الأول عبر البرازيلي المتألق غابريال مارتينيلي الذي رفع رصيده إلى 13 هدفاً في الدوري هذا الموسم بعدما افتتح التسجيل في الدقيقة 28 من زاوية صعبة إثر عرضية من بوكايو ساكا الذي أضاف بنفسه الهدف الثاني في الدقيقة 43 بعد تبادل جميل للكرة مع بن وايت.

وبات ساكا أول لاعب من أرسنال مع رصيد 10 أهداف و10 تمريرات حاسمة في موسم واحد في البريميرليغ منذ التشيلي أليكسيس سانشيس موسم 2016-2017.

وأثنى أرتيتا على انجاز لاعبه قائلاً "الفريق بأكمله قدم أداءً جيداً لكن بوكايو كان جيداً اليوم، مما أثر على النتيجة بمساهمته".

وأردف قائلاً "هذا ما نحتاج إليه. نحن بحاجة إلى لاعبينا في المقدمة وإحداث الفارق واليوم فعلوا ذلك مرة أخرى".

وسدد مهاجم بالاس العاجي ويلفريد زاها كرة قوية من داخل المنطقة ارتدت من القائم واصطدمت بظهر الحارس آرون رامسدايل إلى الخارج (11).

وأضاف السويسري غرانيت تشاكا الثالث مع بداية الشوط الثاني بعد تمريرة في العمق من البلجيكي لياندرو تروسار، فقاوم الأول عودة المدافع جويل وارد وسدد بقدمه اليسرى إلى جانب القائم الأيسر (55).

وقلّص بالاس النتيجة بعد ركلة ركنية نفذها الفرنسي مايكل أوليز وصلت داخل المنطقة سيطر عليها الغاني جيفري شلوب وسددها سريعة بيسراه (63).

وساهم المهاجم البرايلي غابريال جيزوس في ثاني مبارياته كبديل (بعد 13 دقيقة أمام فولهام) عقب شفائه من إصابة في ركبته تعرض لها في مونديال قطر، في الهدف الرابع بعدما اخترق بالكرة التي وصلت إلى الإسكتلندي كيران تيرنييه على الجهة اليسرى فمررها أرضيه لساكا الذي تابعها مباشرة في الشباك (74)، في ثاني أهدافه الشخصية في المباراة والحادي عشر هذا الموسم.

وزاد أرسنال محن جاره بالاس الذي كان يخوض مباراته الأولى بعد إقالة مدربه الفرنسي باتريك فييرا على خلفية سلسلة من 11 مباراة متتالية من دون فوز ارتفعت الأحد الى 12، وتحديداً منذ الفوز على بورنموث 2-صفر في 31 كانون الأول ديسمبر الماضي.