سیاسة

الاتحاد الأوروبي: نسعى إلى دعم الاستقرار والأمن في العراق

author_image سوار أحمد
ي
ي
العراق الاتحاد الأوروبي العراقيين

أربيل (كوردستان24)- قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم الأحد، إن المباحثات التي جمعته مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، ركزت على تعزيز العلاقات مع بغداد، مؤكدا سعي الاتحاد الأوروبي الى دعم الإستقرار في العراق.

وقال "بوريل"، في مؤتمر صحفي من العاصمة بروكسل، "نشجع جميع الأصدقاء على أن يستمروا في المسار الإصلاحي، وسنقدم كل ما يمكننا من مساعدة كي يعود بالنفع على المواطنين على المستوى الإقليمي لتحقيق الاستقرار".

وأضاف "نقدر جميع الأدوار العراقية البناءة، ورأينا من تطبيع للعلاقات بين إيران السعودية ما يساعد على استقرار المنطقة وحسن العلاقات بين دول الجوار".

وأكد أنهم يسعون إلى دعم الاستقرار والأمن في العراق، مدينًا الهجمات التي تنال من سيادته وحرية أراضيه.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف