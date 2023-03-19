الاتحاد الأوروبي: نسعى إلى دعم الاستقرار والأمن في العراق

أربيل (كوردستان24)- قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم الأحد، إن المباحثات التي جمعته مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، ركزت على تعزيز العلاقات مع بغداد، مؤكدا سعي الاتحاد الأوروبي الى دعم الإستقرار في العراق.

وقال "بوريل"، في مؤتمر صحفي من العاصمة بروكسل، "نشجع جميع الأصدقاء على أن يستمروا في المسار الإصلاحي، وسنقدم كل ما يمكننا من مساعدة كي يعود بالنفع على المواطنين على المستوى الإقليمي لتحقيق الاستقرار".

وأضاف "نقدر جميع الأدوار العراقية البناءة، ورأينا من تطبيع للعلاقات بين إيران السعودية ما يساعد على استقرار المنطقة وحسن العلاقات بين دول الجوار".

وأكد أنهم يسعون إلى دعم الاستقرار والأمن في العراق، مدينًا الهجمات التي تنال من سيادته وحرية أراضيه.