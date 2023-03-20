القوات الأمنية تلقي القبض على قاتل ضابط برتبة عميد في نينوى

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة الداخلية الإتحادية يوم الأحد، إلقاء القبض على قاتل ضابط برتبة عميد في نينوى.

وقالت الوزارة في بيان "في الساعة 1710 من اليوم 19 / 3 / 2023 شرعت قوة من مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب نينوى بنصب كمين بالقرب من الشارع الرئيس في الجانب الأيسر لمدينة الموصل لمتهم مطلوب للمديرية، وأثناء هذه العملية حدث اشتباك بين المتهم والقوة المنفذة للواجب مما أدى الى استشهاد العميد البطل (سعد حكمت حاجي) وإصابة المفوض (سعد عايد شبيب) المنسوبين الى مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب نينوى إثر قيامهما بمطاردة هذا المجرم الذي حاول الهروب من الكمين".

وأضاف "إلا أن أبطالنا تمكنوا من إصابته وإلقاء القبض عليه".