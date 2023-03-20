سیاسة

السعودية تعلن جاهزيتها لاستقبال "الأعداد المليونية" في رمضان

author_image دیار بکر
الشرق الاوسط

أربيل (كوردستان 24 ) - أعلنت السعودية، ، عن جاهزية المسجد الحرام والمسجد النبوي لاستقبال "الأعداد المليونية" خلال شهر رمضان.

وأكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبد الرحمن السديس، جاهزية كافة المواقع للمعتمرين والمصلين والزائرين وقاصدي المسجد الحرام، والمسجد النبوي، في رمضان.

وقال السديس إنه "تم تجهيز كافة الخدمات لضيوف الرحمن وذلك ضمن استعدادات الرئاسة لموسم شهر رمضان المبارك".

وأوضح أن "كافة الخدمات المقدمة لقاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي في جاهزية تامة، وأن الحالة التشغيلية لجميع السلالم والمصاعد الكهربائية، ومنظومة الصوت بجميع أجزائها، وجميع الخدمات الفنية والخدمية والهندسية والتوعوية والإرشادية جاهزة ويشرف عليها فريق مختص للتأكد من التنفيذ وفق أصول فنية متبَعة، باستخدام أحدث التقنيات، وذلك لما توليه حكومة المملكة من عناية بالحرمين الشريفين وقاصديهما".

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف