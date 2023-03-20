السعودية تعلن جاهزيتها لاستقبال "الأعداد المليونية" في رمضان

أربيل (كوردستان 24 ) - أعلنت السعودية، ، عن جاهزية المسجد الحرام والمسجد النبوي لاستقبال "الأعداد المليونية" خلال شهر رمضان.

وأكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبد الرحمن السديس، جاهزية كافة المواقع للمعتمرين والمصلين والزائرين وقاصدي المسجد الحرام، والمسجد النبوي، في رمضان.

وقال السديس إنه "تم تجهيز كافة الخدمات لضيوف الرحمن وذلك ضمن استعدادات الرئاسة لموسم شهر رمضان المبارك".

وأوضح أن "كافة الخدمات المقدمة لقاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي في جاهزية تامة، وأن الحالة التشغيلية لجميع السلالم والمصاعد الكهربائية، ومنظومة الصوت بجميع أجزائها، وجميع الخدمات الفنية والخدمية والهندسية والتوعوية والإرشادية جاهزة ويشرف عليها فريق مختص للتأكد من التنفيذ وفق أصول فنية متبَعة، باستخدام أحدث التقنيات، وذلك لما توليه حكومة المملكة من عناية بالحرمين الشريفين وقاصديهما".