سیاسة

العراق يوقع عقداً مع شركة General Electric لصيانة طائرات الناقل الوطني

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العراق

أربیل (كوردستان 24 ) – وقعت إدارة الخطوط الجوية العراقية  عقداً مشتركاً مع شركة General Electric لصيانة محارك طائرات الناقل الوطني.
إستناداً لتوجيهات  وزير النقل رزاق محيبس السعداوي بالتوجه الى الشركات الأم العالمية والرصينة في التعاقدات وقعت إدارةالشركة العامة للخطوط الجوية العراقية عقداً مع شركة General Electric Aerospace يتضمن التعاون المشترك لصيانة محارك طائرات الناقل الوطني.
وقال مدير عام الشركة المهندس كريم كاظم حسين إن إبرام العقد مع شركة GE يعتبر خطوة مهمة لإعادة طائرات الخطوط الجوية العراقية المتوقفة الى الخدمة مرة أخرى وبمدة زمنية لاتتجاوز الثلاثة أشهر
وتتزامن هذه الخطوة في وقت تواصل فيه الخطوط الجوية العراقية ضم طائرات حديثة الصنع من طرازي (Airbus ، Boeing) الى أسطولها الجوي.

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