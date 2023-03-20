العراق ينسق دوليا لإقامة المدن الجديدة باقل التكاليف

أربیل (كوردستان 24 ) - اعلن وزير الإعمار بنكين ريكاني، الاثنين، 20 اذار انطلاق المباحثات مع الأمم المتحدة من اجل وضع آليات دعـم قطاع الإسكان في البلاد.

وقال ريكاني، في تصريح أوردته صحيفة "الصباح" اطلعت عليه كوردستان 24 إن "لقاء جرى مع مدير برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهابيتات) لوضع آليات دعـم قطاع الإسكان في البلاد".

وأضاف ان " مجلس الوزراء كان قد شكل لجنة مركزية تتولى توحيد معايير البناء والمدن السكنية الجديدة بهدف الحفاظ على أموال الدولة وتنظيم الجوانب التخطيطية للمدن. وأبــدى ترحيب الـــوزارة بـأي إسـنـاد أو دعـم لرفع قــدرات دائـرة الإسكان التابعة لها لتطوير أداء العاملين فيها ورفدها بالأنظمة الإلكترونية الحديثة التي توفر بيانات دقيقة عن قطاع الإسكان لرسم السياسات وآليات التنفيذ.".

أوضح ريكاني وجود اتفاقية تعاون مشتركة بين الحكومة والاتحاد الأوروبي، تتضمن دعم الأخير للبلاد بمجال تطوير قطاع الإسكان وتدريب الشباب وخلق فرص عمل لهم، إضافة إلى توفير مساكن واطئة الكلفة لذوي الدخل المحدود، وبما ينسجم مع التوجه الحكومي في مجال السكن"..