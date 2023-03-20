سانت ليغو" يؤجل ولادة قانون الانتخابات بالكامل

أربيل (كوردستان 24 ) - كشف السياسي المقرب من الاطار التنسيقي سعد المطلبي ،الاثنين ، 20 اذار عن ابرز النقاط الخلافية حول قانون الانتخابات، مبينا ان توزيع حصة نظام "سانت ليغو" هي ابرز النقاط الخلافية.

وقال المطلبي في تصريحات صحفية تابعتها كوردستان 24 ان " تأجيل التصويت الكلي لمشروع قانون الانتخابات الى السبت المقبل جاء لغرض إعطاء فرصة للأخرين من المعترضين" , مبينا ان " التصويت على مشروع قانون الانتخابات بالكامل اصبح قاب قوسين او ادنى كونه تجاوز جميع النقاط الخلافية عدا نقطة واحدة" .

وأضاف ان " النقطة الخلافية الوحيدة تتعلق باحتساب الأصوات بنظام سانت ليغو ما بين 1,9 او 1,7 " , مشيرا الى ان الكتل السياسية الكبيرة متفقة تماما على تمرير مشروع القانون السبت المقبل كونها اثبتت قدرتها على السيطرة لمجريات مجلس النواب " .

يذكر ان مجلس النواب صوت فجر , اليوم الاثنين ,بحضور 171 نائبا، على مقترح قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية رقم (12) لسنة 2018, حيث تم التصويت على سبعة مواد من أصل 15 مادة في القانون .