سیاسة

تحذير برلماني من حدوث كارثة بسبب استمرار وضع المياه من دون حلول

" تركيا تنفذ خطة لانشاء اكثر من 220 سد "
author_image دیار بکر
العراق

أربيل (كوردستان 24 ) - حذر عضو لجنة الزراعة والمياه النيابية، ثائر الجبوري، من استمرار الوضع المائي للعراق من دون إيجاد حلول مع دول الجوار لضمان حصة العراق المائية، لافتا الى ان البلاد ستعاني من كارثة في حال استمرار الوضع من دون حلول.

وقال الجبوري في تصريح صحفي  ان "تركيا تنفذ خطة منذ عام 2003 والى يومنا هذا لانشاء اكثر من 220 سد بهدف القطع القسري للمياه عن العراق، إضافة الى توقف اكثر من 40 مجرى مائي قادما من ايران باتجاه العراق، وبالتالي فأن البلاد تعاني كثيرا جراء انخفاض المناسيب".

وأضاف ان "الحكومة بحاجة للقيام بحوار جاد مع تركيا وايران من اجل الوصول الى نتائج ناجعة، والا ستكون الاثار كارثية على العراق، حيث المضي بالوضع الراهن فانه  سيكون بمثابة انتهاك لسيادة العراق".

وبين ان "كل الخلافات التي تنشب على المياه قد تصل الى مرحلة لايمكن حلها الا بتدخل المجتمع الدولي والأمم المتحدة بهدف تقديم الشكوى للحصول على الحقوق". انتهى 25ن

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