أسعار الذهب والعملات العالمية في بورصة اربيل

أربيل (كوردستان24)- بلغ سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأثنين، في تداولات أسواق إقليم كوردستان، كالتالي:

أسعار الدولار والعملات الأخرى في إقليم كوردستان

100 دولار أمريكي = 156000 دينار عراقي

100 يورو = 167000 دينار عراقي

100 جنيه إسترليني = 188000 دينار عراقي

100 ليرة تركية = 8200 دينار عراقي

100.000 تومان ايراني = 3350 دينار عراقي

1 دينار أردني = 2026 دينار عراقي

أسعار الذهب في أسواق إقليم كوردستان

1 مثقال ذهب عيار 24 = 505.000 دينار عراقي

1 مثقال ذهب عيار 21 = 465000 دينار عراقي

1 مثقال ذهب عيار 18 = 380000 دينار عراقي