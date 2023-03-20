أسعار الذهب والعملات العالمية في بورصة اربيل
أربيل (كوردستان24)- بلغ سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأثنين، في تداولات أسواق إقليم كوردستان، كالتالي:
أسعار الدولار والعملات الأخرى في إقليم كوردستان
100 دولار أمريكي = 156000 دينار عراقي
100 يورو = 167000 دينار عراقي
100 جنيه إسترليني = 188000 دينار عراقي
100 ليرة تركية = 8200 دينار عراقي
100.000 تومان ايراني = 3350 دينار عراقي
1 دينار أردني = 2026 دينار عراقي
أسعار الذهب في أسواق إقليم كوردستان
1 مثقال ذهب عيار 24 = 505.000 دينار عراقي
1 مثقال ذهب عيار 21 = 465000 دينار عراقي
1 مثقال ذهب عيار 18 = 380000 دينار عراقي