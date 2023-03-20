مرور أربيل تعلن خطتها لايام عيد نوروز

أربيل (كوردستان 24 ) - أعلنت مديرية مرور محافظة أربيل عن خطة عطلة عيد نوروز من أجل تنظيم حركة المرور وتقليل مخاطر الاختناقات المرورية وتقليل مخاطر الحوادث المرورية.

وبحسب بيان للمديرية ، فإن جميع الطرق المؤدية إلى المناطق السياحية مثل (هنارة ، شيخ تراب ، دربند ، كسنازان ، بستانة ، مخمور ، خبات) ستفتح أمام حركة المرور ولن يتم إغلاق أي طريق ولا يمكن أن تكون أن تكون ذو إتجاه واحد .

كما سيتم نشر ضباط وعناصر المرور على طول الطرق المؤدية إلى المناطق السياحية لتنظيم حركة المرور ومنع أي مخالفات قد تؤدي إلى إغلاق الطرق.

وقالت المديرية انه سيتم حظر حركة أي شاحنة تزن أكثر من ثمانية أطنان من الساعة 6 صباحًا حتى وقت متأخر من الليل، ، كما يُحظر بأي شكل من الأشكال استخدام الدراجات النارية ذات العجلتين ، ولا يُسمح سوى بالدراجات النارية ذات الثلاث عجلات بالسفر.

وتابعت مديرية مرور أربيل إنه من أجل منع ظاهرة القيادة تحت تأثير الكحول أو المخدرات على جميع الطرق خاصة عند العودة من المناطق السياحية سيتم وضع نقاط لشرطة المرور لاختبار وفحص أي سائق يشتبه في تعاطيه الكحول او المخدرات .

وبخصوص منع السرعة والتسابق من قبل بعض السائقين أكدت مرور أربيل إنه سيتم تركيب كاميرات مراقبة للسرعة ،

واضافت مرور أربيل خدمة للمواطنين ولأي طارئ ، سيتم فتح الخط الساخن لمرور أربيل (440) طوال اليوم اضافة انه سيتم بث المعلومات والتعليمات باستمرار من خلال راديو مرور اربيل.