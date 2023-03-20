سیاسة

رئيس الوزراء العراقي یزور تركیا ويحمل معه ملف المياه في زيارته

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العراق

أربیل (كوردستان 24 ) - يلتقي رئيس الوزراء العراقي الثلاثاء، محمد شیاع السودانی الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من أجل مناقشة ملفات السدود التركية على نهري دجلة والفرات، ووجود حزب العمال الكوردستاني في شمال العراق، كما أفاد مصدر حكومي الاثنين.

وستكون هذه الزيارة الأولى لمحمد شياع السوداني لتركيا منذ تسلّمه السلطة في تشرين الأول/أكتوبر 2022.

وبحسب مستشار لرئيس الوزراء سيكون هناك «استقبال رسمي وسيلتقي رئيس الوزراء بالرئيس أردوغان».

وأضاف أن «أبرز الملفات التي سيناقشها رئيس الوزراء مع الجانب التركي هو ملف المياه وحزب العمال الكوردستاني.

ويعاني العراق انخفاضاً مقلقاً لمنسوب نهري دجلة والفرات، اللذين ينبعان من تركيا. وتتهم بغداد مراراً تركيا وإيران ببناء سدود تتسبب بخفض مستوى المياه الذي يصل العراق من النهرين.

وبحسب إحصاءات رسمية، فقد كان مستوى نهر دجلة في عام 2022 عند 35% فقط من متوسط معدّله خلال المئة عام الماضية.

ويزيد الأمر سوءاً تراجع الأمطار وصولاً إلى انعدامها خلال السنوات الثلاث الأخيرة وسوء استخدام المياه.

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