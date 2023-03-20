مسرور بارزاني يتلقى التهاني من الرئيس العراقي والسوداني وشخصيات دينية وسياسية بمناسبة النوروز

أربيل (كوردستان24)- تلقى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين، التهاني من الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد ورئيس الوزراء الإتحادي محمد شياع السوداني، وشخصيات سياسية ودينية، بمناسبة حلول عيد النوروز.

وكتب السوداني في رسالة تهنئة "أهنئكم وأهنئ الشعب الكوردي بحلول عيد النوروز، ونتمنى الاستقرار والسلام لشعبنا وبلدنا".

من جهته هنأ الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد رئيس وزراء إقليم كوردستان بعيد النوروز، قائلا: "تهاني الحارة لكم، وأتمنى أن يكون هذا العيد مصدر سعادة للجميع وأتمنى المزيد من التقدم والازدهار لشعبنا".

وهنأ السياسي العراقي ورئيس ائتلاف الوطنية إياد علاوي، مسرور بارزاني بعيد النوروز، وقال في بيان: "آمل أن يكون عيد النوروز هذا العام بداية لتعزيز الأخوة والتعايش السلمي للشعب العراقي".

كما كتب مار أوا الثالث، بطريرك الكنيسة الآشورية الشرقية في العالم ، في رسالة إلى مسرور بارزاني، "اليوم القومي الكوردي ورأس السنة الكوردية الجديدة 2723، هو فرصة لأرسل أحر التهاني لكم ولشعب كوردستان".

وقال بطريرك الكنيسة الآشورية الشرقية في رسالة، "في وقت قصير رأيت التقدم الكبير الذي تم إحرازه خلال حكومة مسرور بارزاني من حيث الأمن والاقتصاد وحرية التعبير وحقوق المرأة وتشجيع الشباب على الاعتماد على أنفسهم وإظهار قوتهم". لهذا السبب أنا متفائل جدا بشأن مستقبل إقليم كوردستان.