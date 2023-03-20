وزراء العدل في 40 دولة يجتمعون دعماً لقرار "الجنائية" ضد بوتين

أربيل (كوردستان 24)- يجتمع وزراء العدل في نحو 40 دولة بالعاصمة البريطانية لندن اليوم الاثنين لمناقشة سبل دعم المحكمة الجنائية الدولية بعد إصدار أمر اعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

واتهمت الجنائية الدولية بوتين بارتكاب جريمة حرب بترحيل مئات الأطفال من أوكرانيا إلى روسيا من دون سند قانوني.

وترفض موسكو هذا الاتهام، واصفة تحرك المحكمة بأنه غير مقبول، وقالت إنه لا قوة قانونية لها في روسيا، التي ليست عضواً في هذه المحكمة.

وقال دومينيك راب نائب رئيس الوزراء البريطاني "نجتمع اليوم في لندن متحدين على قضية واحدة: محاسبة مجرمي الحرب على الفظائع التي ارتكبت في أوكرانيا خلال هذا الغزو الجائر وغير القانوني وغير المبرر".

وأضاف "ستواصل المملكة المتحدة إلى جانب المجتمع الدولي إمداد المحكمة الجنائية الدولية بالتمويل والأفراد والخبرة لضمان تحقيق العدالة".

وتشترك بريطانيا وهولندا في تنظيم هذا المؤتمر، وقالت وزارة العدل البريطانية إنها تتوقع أن تتعهد دول عدة خلال المؤتمر بتقديم دعم مالي للمحكمة الجنائية الدولية.

وتعهدت بريطانيا بتقديم مليون جنيه إسترليني (1.22 مليون دولار) للمحكمة هذا العام، قالت وزارة العدل البريطانية إنه سيخصص لتدريب محققين على البحث في جرائم الحرب المفترضة وكذلك للدعم النفسي والعملي للضحايا.