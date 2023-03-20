خلال مشاركته في احتفالات نوروز.. مسرور بارزاني يوجّه رسالةً إلى مواطني كوردستان

أربيل (كوردستان 24 ) - دعا رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، المواطنين إلى حماية الطبيعة الجميلة لكوردستان، والالتزام بقواعد المرور من أجل سلامتهم وسلامة عائلاتهم أثناء الاحتفال بعيد نوروز.

وأوقد الرئيس مسعود بارزاني مساء اليوم، شعلة نوروز خلال احتفالاتٍ جماهيرية في حديقة شانادار بالعاصمة أربيل، وسط حضور عددٍ من السفراء والقناصل والدبلوماسيين من عددٍ من الدول العربية والأجنبية، فضلاً عن مشاركة مئات المواطنين من إقليم كوردستان.

وفي كلمةٍ له خلال مشاركته في الحفل، قال مسرور بارزاني في السابق حاولوا القضاء على اقتصاد كوردستان وزعزعة استقراره، لكنهم لم يستطيعوا.

وأضاف: "كما حاولوا كسر إرادتنا، لكنهم لم يستطيعوا، لأننا نتوكّل على الله، ولدينا الرئيس بارزاني، ونعتمد على شعبنا أيضاً.

وفيما يأتي نص كلمة رئيس حكومة كوردستان مسرور بارزاني:

الحضور الكريم

الضيوف المحترمون

السفراء والدبلوماسيون

أهلا بكم جميعاً .. ونشكر حضوركم

بالنيابة عنكم جميعاً، اسمحوا لي أولاً أن أرحّب أحرّ الترحيب بقائدنا ورئيسنا ومرجعنا الرئيس بارزاني.

عيد نوروز سعيد لسيادة الرئيس وجميع عائلات الشهداء الفخورين والبيشمركة الأبطال ولكم جميعاً.

نوروز هو أول أيام العام الجديد، لذلك تتجدّد الطبيعة، وهنا في كوردستان نشهد جميعاً أن الطبيعة في هذه الأيام تزداد جمالاً يوماً بعد آخر، لذلك سأطلب منكم طلبين:

أولهما، آمل عند خروجكم إلى الطبيعة للتنزه، أن تحافظوا على نظافتها وتحموها، والطلب الآخر، أدعوكم إلى اتباع قواعد المرور والالتزام بها لحماية أنفسكم وعائلاتكم.

أيها الحضور الكريم:

نوروز يمثل رمزاً للحرية، ونوروز علامة وإشارةٌ على انتصار أمةٍ مظلومة على الظالم، وهي رمزٌ لحرية وتحرر شعبٍ مقهور.

لقد عزز نوروز روح التحدي لدى شعبنا الكوردستاني، ومنذ بداية نوروز؛ واجهنا الكثير ودائماً تحديات، لكننا لم نعلن الاستسلام أبداً.

أيها الحضور:

في الماضي واجهنا العديد من التحديات والصعوبات، وكثيرين حاولوا القضاء على كوردستان واقتصاده، لكنهم أخفقوا في مآربهم، كما حاولوا زعزعة استقرار كوردستان، وفشلوا، حاولوا كسر إرادتنا ولم ينجحوا، لأننا نعتمد على قوة الله ثم على وجود الرئيس بارزاني واعتمادنا على شعبنا.

خلال هذا الوقت، بذلنا قصارى جهدنا لحل مشكلاتنا مع الحكومة الاتحادية ولدينا إرادة قوية لحل كل هذه القضايا، لقد اتخذنا خطوات جيدة لمعالجة هذه القضايا.

لقد تمكنا من اتخاذ خطوات جيدة مع رئيس الوزراء والتوصل إلى اتفاقيات أولية حول معظم هذه القضايا، وآمل أن يتم حل جميع القضايا المتبقية قريبًا.

نعتقد أن بإمكاننا القيام به معًا، لا يمكننا القيام به بشكلٍ منفصل، لذلك، آمل أن نبذل جميعًا قصارى جهدنا لخدمة شعبنا في كوردستان وفي جميع أنحاء العراق.

أخواتي وإخوتي الأعزاء:

فيما يتعلق بالوضع الداخلي في إقليم كوردستان، لقد رأيت أن هناك بعض المشاكل لبعض الوقت، ولكن إذا كانت هناك نوايا طيبة وإرادة، فيمكننا حل هذه المشاكل.

في رسالتي اليوم، دعوت فريق الاتحاد الوطني الكوردستاني للعودة إلى اجتماعات مجلس الوزراء، وأكرر من هذا المكان مرة أخرى، عليهم العودة وأن نكون جميعًا على مستوى المسؤولية والثقة التي منحت لنا.

وهذا واجبٌ علينا وواجبنا خدمتكم، لقد أقسمنا ووعدنا بذلك، أتمنى من الله أن يوفقنا ونستمر في واجبنا وخدمتكم بشكلٍ حقيقي.

مرةً أخرى كل نوروز وأنتم بخير