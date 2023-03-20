سیاسة

وزير الخارجية التركي يهنئ مسرور بارزاني بمناسبة عيد نوروز

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رئيس حكومة كوردستان مسرور بارزاني ومولود جاويش أوغلو
رئيس حكومة كوردستان مسرور بارزاني ومولود جاويش أوغلو
کوردستان جاويش أوغلو مسرور بارزاني تركيا نوروز

أربيل (كوردستان 24)- تلقّى رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، من وزير الخارجية التركي، مولود تشاويش أوغلو رسالة تهنئة بمناسبة عيد نوروز، كما وجه الشكر على تقديمه المساعدة لضحايا زلزال 6 فبراير.

وقال وزير الخارجية التركي في رسالة التهنئة: "بإحياء الطبيعة، أهنئكم من أعماق قلبي بمناسبة قدوم عيد نوروز، وهو سببٌ لاستحضار آمالنا وتقوية أواصر الإخوة بيننا".

وأضاف أوغلو: "على مر التاريخ، كان نوروز انعكاساً لفهم الناس للحياة مع الطبيعة، في الوقت الذي يعتبر نوروز رمزاً للتجديد والنهضة، وهو أيضاً رمزٌ للتضامن والسعادة".

وقال جاويش أوغلو في رسالته لـ مسرور بارزاني: "نحن لازلنا نداوي جراح الزلزال المدمر الذي ضرب مدينة كهرمان مرعش في السادس من شباط، لذلك نستقبل نوروز هذا العام بالحزن".

يتبع..

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