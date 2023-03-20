جنديرس| قتلى وجرحى في صفوف محتفلين بالنوروز جراء إطلاق "أحرار الشرقية" النار عليهم

أربيل (كوردستان 24)- قُتِل أربعة أشخاص وأصيب آخرون، في مدينة جنديرس بريف عفرين، جراء إطلاق مسلّحين يتبعون لما يسمى بـ "أحرار الشرقية" التابع لفصائل المعارضة السورية، النار عليهم خلال احتفالهم بعيد النوروز.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن مسلّحين يتبعون لفصيل "أحرار الشرقية" فتحوا نيران أسلحتهم على مجموعة من الكورد في قرية هيكجة بجنديرس كانوا يحتفلون أمام منزلهم بمناسبة قدوم عيد النوروز.

وأكّد المرصد الحقوقي، أن القتلى والمصابون يتحدرون من عائلة واحدة، لافتاً أن القوات العسكرية أغلقت الطرقات في ريف جنديرس الغربي، بعد الهجوم الذي وقع مساء الاثنين.

من جانبها، قالت منظمة حقوق الإنسان في عفرين، إن عناصر "ميلشيا جيش الشرقية المنضوية تحت مسمى الجيش الوطني الحر، هاجمت شباناً كورد ومنعتهم من الاحتفال وإيقاد النيران".

وأكّدت المنظمة الحقوقية، أن الهجوم أسفر عن مقتل أربعة أشخاص من أهالي قرية "هيكجة" جميعهم يتحدرون من عائلة تدعى "البيشمركة".

وبحسب المنظمة، فإن القتلى الأربعة هم: فرحان الدين عثمان (43 عاماً)- محمد عثمان (42 عاماً)- نظمي عثمان (38 عاماً) ومحمد فرح الدين عثمان (18 عاماً).

ولفتت المنظمة في بيانها، إلى أن مسلحي "الشرقية" حطّموا السيارات المدنية العائدة ملكيتها للكورد و"منعهم من التقاط الصور وبث الأغاني، كما قاموا بإطفاء النار التي أوقدها الأهالي احتفالاً بعيد نوروز".