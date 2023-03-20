الحكومة العراقية تعلن تعطيل الدوام الرسمي يوم غدٍ الثلاثاء بمناسبة عيد النوروز

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، اليوم الاثنين، تعطيل الدوام الرسمي يوم غدٍ الثلاثاء، بمناسبة أعياد نوروز.

وقال المتحدث باسم الأمانة، حيدر مجيد: " تقرر تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الثلاثاء الموافق الـ21 من آذار الحالي، بمناسبة أعياد نوروز".

وكانت أمانة بغداد أقامت اليوم الاثنين، مهرجان نوروز بغداد الأول برعاية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وبمشاركة حكومية ونيابية.

وأوقد ممثل رئيس الوزراء، مدير مكتبه إحسان العوادي وأمين بغداد ووزير العمل والشؤون الاجتماعية ونواب بغداد، شعلة نوروز خلال المهرجان الذي حضره المئات.