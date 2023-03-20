سیاسة

الحكومة العراقية تعلن تعطيل الدوام الرسمي يوم غدٍ الثلاثاء بمناسبة عيد النوروز

author_image Kurdistan24 اربیل
لوغو الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي
لوغو الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي
العراق العراق عيد النوروز الحكومة العراقية

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، اليوم الاثنين، تعطيل الدوام الرسمي يوم غدٍ الثلاثاء، بمناسبة أعياد نوروز.

وقال المتحدث باسم الأمانة، حيدر مجيد: " تقرر تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الثلاثاء الموافق الـ21 من آذار الحالي، بمناسبة أعياد نوروز".

وكانت أمانة بغداد أقامت اليوم الاثنين، مهرجان نوروز بغداد الأول برعاية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وبمشاركة حكومية ونيابية.

وأوقد ممثل رئيس الوزراء، مدير مكتبه إحسان العوادي وأمين بغداد ووزير العمل والشؤون الاجتماعية ونواب بغداد، شعلة نوروز خلال المهرجان الذي حضره المئات.

 

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