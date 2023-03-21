ممثل السوداني: أعياد نوروز مناسبة لإعادة الأهتمام بالجانب البيئي

أربيل (كوردستان24)- أكد ممثل رئيس الوزراء الإتحادي احسان العوادي، يوم الاثنين، أن أعياد نوروز مناسبة لإعادة الأهتمام بالجانب البيئي.

وقال العوادي في كلمة له خلال مهرجان نوروز بغداد الاول 2023، "يسعدني أن اقرأ هذه الكلمة في هذا المحفل الرسمي ونشارك أبناء شعبنا الكوردي هذه الاحتفالات، وبهذه المناسبة أود أن أنقل إلى حضراتكم تحيات رئيس مجلس الوزراء محمد السوداني الذي شرفني بانابته في هذا الحفل الكريم الذي يعبر عن جمالية الطيف المكوناتي والثقافي العراقي منذ مئات السنين".

ولفت الى ان "العراق مركز التنوع الحضاري والثقافي في العالم".

وأضاف، أنه "بالرغم من المحاولات الفاشلة لفك اواصر ابناء البلد الواحد وما وقوفنا اليوم للاحتفال بعيد النوزوز احد اعياد ابناء شعبنا الكوردي الاصيل الا دليل اخر على ان ابناء هذا البلد كالاغصان التي تتفرع من شجرة واحدة تزهر وتفخر بانتماءها وتعلو بوحدة مكوناتها".

وأكد ان "اعياد نوروز هي مناسبة لاعادة الاهتمام بالجانب البيئي لاسيما ان احد مسميات ثقافتنا الشعبية عيد الشجرة فتكون مناسبة في كل عام للاهتمام بالبيئة التي تعبر عن اهتمامات حكومتنا".

وتابع ان " الحكومة تؤمن بان المكونات العراقية هي مصدر قوة العراق وكانت التوجيهات هو حل كل المشاكل التي تعكر صفو الحياة السياسية والاجتماعية لدى أبناء بلدنا العزيز ".

وشدد على ان "الكورد كانوا وما زالوا يمثلون شريكا أساسيا للعراق وأنهم اسهموا في بناء العراق الجديد الذي تحرر من الدكتاتورية مثلما كان سابقا شركاءنا ضد النظام الدكتاتوري من خلال احتضان العراقيين جميعا عندما كانا يضيق بهم السبل".

واشار الى ان "زيارة رئيس الوزراء لإقليم كوردستان قبل ايام إلا لتوطيد العلاقة والشراكة معهم وإبعاد عن كل ما من شأنه أن يثير القلق ويجذر الخلافات وهذا كله يأتي من شعور الحكومة بأنها لا تخص فريقا أو حزبا أو طيفا او لونا انما هي حكومة العراقيين جميعا".