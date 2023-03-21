السفيرة الأمريكية لدى بغداد تهنئ شعب كوردستان بأعياد النوروز
أربيل (كوردستان24)- هنأت السفيرة الأمريكية لدى العراق آلينا رومانوسكي، شعب إقليم كوردستان وكافة المحتفلين، بمناسبة حلول أعياد النوروز.
ونشرت رومانوسكي، على حسابها في موقع تويتر، " أطيب التمنيات بعيد نوروز للجميع في إقليم كوردستان العراق ولكل من يحتفل بالعيد".
وعبرت السفيرة الأمريكية عن تمنياتها بأن يكون هذا العام مليئا بالصحة والأمل والسلام والازدهار.
Warmest wishes for a happy #Nawroz to the people of the #Iraqi_Kurdistan_region and all those who celebrate the holiday. Enjoy your time renewing and gathering with family + friends. May the coming— Ambassador Alina L. Romanowski (@USAmbIraq) March 21, 2023
year be filled with health, hope, peace & prosperity. Newroz piroz bê!