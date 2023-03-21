سیاسة

السفيرة الأمريكية لدى بغداد تهنئ شعب كوردستان بأعياد النوروز

author_image سوار أحمد
العراق السفيرة الأمريكية تهنئة نورو

أربيل (كوردستان24)- هنأت السفيرة الأمريكية لدى العراق آلينا رومانوسكي، شعب إقليم كوردستان وكافة المحتفلين، بمناسبة حلول أعياد النوروز.

ونشرت رومانوسكي، على حسابها في موقع تويتر، " أطيب التمنيات بعيد نوروز للجميع في إقليم كوردستان العراق ولكل من يحتفل بالعيد".

وعبرت السفيرة الأمريكية عن تمنياتها بأن يكون هذا العام مليئا بالصحة والأمل والسلام والازدهار.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف