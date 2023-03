السفيرة الأمريكية لدى بغداد تهنئ شعب كوردستان بأعياد النوروز

أربيل (كوردستان24)- هنأت السفيرة الأمريكية لدى العراق آلينا رومانوسكي، شعب إقليم كوردستان وكافة المحتفلين، بمناسبة حلول أعياد النوروز.

ونشرت رومانوسكي، على حسابها في موقع تويتر، " أطيب التمنيات بعيد نوروز للجميع في إقليم كوردستان العراق ولكل من يحتفل بالعيد".

وعبرت السفيرة الأمريكية عن تمنياتها بأن يكون هذا العام مليئا بالصحة والأمل والسلام والازدهار.

Warmest wishes for a happy #Nawroz to the people of the #Iraqi_Kurdistan_region and all those who celebrate the holiday. Enjoy your time renewing and gathering with family + friends. May the coming

year be filled with health, hope, peace & prosperity. Newroz piroz bê!