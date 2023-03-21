رئيسة هيئة السياحة: الأيام المقبلة ستشهد إقبالا متزايدا من السياح على كوردستان

أربيل (كوردستان24)- قالت رئيسة هيئة السياحة في حكومة إقليم كوردستان، أمل جلال، اليوم الثلاثاء 21 آذار مارس 2023، ان الأمطار لن تمنع السياح من القدوم إلى مناطق إقليم كوردستان، وتوقعت زيارة المزيد من السياح للإقليم، في الأيام القليلة المقبلة.

وقالت أمل جلال، لكوردستان 24، ان تساقط الأمطار، لن يمنع السياح من زيارة مدن وبلدات إقليم كوردستان.

وأضاف أنه "مقارنة بالسنوات السابقة، ازداد عدد السياح الوافدين إلى إقليم كوردستان".

ولم تكشف رئيسة هيئة السياحة في حكومة الإقليم، عن عدد السياح الذين زاروا مدن وبلدات إقليم كوردستان في عيد النوروز، مؤكدة أن الإحصائيات ستعلن رسميا يوم الجمعة المقبل 24 آذار 2023.

ودعت أمل جلال، المواطنين إلى الحفاظ على المواقع السياحية، وحماية البيئة وعدم تلويثها، حتى يتمكن المواطنون الآخرون من زيارة المقصد السياحي لاحقا.