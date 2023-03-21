مسرور بارزاني يدين الهجوم على محتفلين كورد في جنديرس ويدعو لمحاسبة الجناة

أربيل (كوردستان 24)- أدان رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، الهجوم الذي نفّذته مجموعة مسلحة على محتفلين كورد بناحية جنديرس بريف عفرين عشية عيد النوروز.

وفي الوقت الذي تقدّم مسرور بارزاني بخالص التعازي والمواساة لعوائل الضحايا، دعا السلطات المحلية في المنطقة إلى محاسبة الجناة وتقديمهم إلى العدالة.

وفيما يأتي نص البيان:

أقدمت مجموعة من الأشخاص على مهاجمة المحتفلين بينما كانوا يوقدون شعلة نوروز في خضم الاحتفالات بهذه المناسبة في ناحية جندريس التابعة لمدينة عفرين، مما أسفر عن استشهاد أربعة مواطنين كورد وإصابة عدد آخر بجروح.

نتقدم بخالص التعازي والمواساة إلى عوائل الضحايا ونتضامن معهم، متمنين الشفاء العاجل للمصابين.

وإذ ندينُ هذه الجريمة بأشدّ العبارات، فإننا ندعو المسؤولين في المنطقة إلى محاسبة الجناة وتقديمهم إلى العدالة.

مسرور بارزاني

رئيس حكومة إقليم كوردستان