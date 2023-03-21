أردوغان يستقبل السوداني ضمن مراسم رسمية في القصر الرئاسي بأنقرة

أربيل (كوردستان 24)- استقبل اليوم الثلاثاء، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني في مراسم رسمية بقصر "بيش تبه" الرئاسي في العاصمة أنقرة.

وشهدت مراسم الاستقبال، عزف النشيدين الوطنيين العراقي والتركي، واستعرضا حرس الشرف، وتحيّة علمي الدولتين وإطلاق المدفعية إحدى وعشرين طلقة، تحيةً للوفد الزائر.

بعد ذلك، أجرى الجانبان جلسة مباحثات ثنائية، تطرقا لمجمل العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، وأهمّ الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وكان السوداني أكّد في وقتٍ سابق، أن زيارته إلى تركيا "تكتسب أهمية خاصة في هذا التوقيت تحديداً مع التطورات الإيجابية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على صعيد تعزيز التعاون بين دولة".

كذلك "حشد الجهود من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي ودفعه قدماً، وحل الخلافات استناداً إلى منهجية الحوار المتعقل الذي يغلب المصلحة ويعلى من شأن التعاون بين الجيران بغية تحقيق مصالح الشعوب".

وأضاف: "سنركز في مباحثاتنا مع الجانب التركي على تعزيز العلاقات العراقية – التركية في كافة المجالات وخاصة المجال الاقتصادي لاسيما ونحن نتطلع إلى تنفيذ مشروعات اقتصادية طموحة في قطاعي الطاقة والنقل".

و"تحويل العراق إلى مركز للتجارة العالمية بين آسيا وأوروبا من خلال مشروع ميناء الفاو الكبير وما يرتبط به من مناطق اقتصادية وتجمعات سكنية ونقاط للجذب السياحي".