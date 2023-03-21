السوداني يبحث مع أردوغان عدداً من الملفات المشتركة

أربيل (كوردستان 24)- بحث رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عدداً من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك، خلال جلسة مباحثاتٍ موسّعة عقدها السوداني والوفد المرافق له، مع المسؤولين الأتراك في العاصمة أنقرة، التي وصلها إليها صباح اليوم الثلاثاء.

وترأس الجانب التركي في المباحثات، الرئيس التركي رجب طيّب أردوغان، يرافقه وفد حكومي موسّع.

وجرى خلال الجلسة البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين، وعدد من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك وسبل تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات، ومنها مجال المياه.

وشهدت الجلسة إعلان موافقة تركيا على زيادة الإطلاقات المائية لمجرى نهر دجلة إلى الضعفين ولمدّة شهر.

وأكد السوداني أن العراق يطمح إلى عقد شراكة اقتصادية حقيقية، وهو منفتح على التعاون مع كل الأصدقاء.

كما أعرب عن ثقته بأهمية مشروع طريق التنمية (القناة الجافة)، ودوره الحيوي الذي سيخدم مصالح البلدين، ويعزز التنمية في عموم المنطقة.

كما جدد موقف العراق الثابت في رفض استخدام أراضيه للاعتداء على دول الجوار، أو أي مساس بالسيادة العراقية، وفق بيانٍ لمكتب السوداني.

من جانبه، أعرب الرئيس التركي عن تقديره لموقف العراق المتضامن مع ضحايا الزلزال الأخير وتقديره للمساعدات المرسلة.

مؤكّداً دعم بلاده لسيادة العراق على أراضيه، والرغبة التركية في دفع العمل المشترك في مشروع طريق التنمية، وأن يشتمل التعاون الثنائي على مجالات اقتصادية عدّة منها التعليم والصحّة والزراعة.

في غضون ذلك، أشار الرئيس التركي إلى تطلعه بأن تكون زيارة السوداني، بادرة خير لتطوير العلاقات الثنائية لمصلحة الشعبين الصديقين.

كما شهدت الجلسة استعراض سبل تفعيل اللجنة التنسيقية المشتركة بين العراق وتركيا، ودعم نشاطها.