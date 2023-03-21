وزير الموارد المائية: إيران أبدت تعاوناً مع العراق بشأن ملف المياه

أربيل (كوردستان 24)- أكد وزير الموارد المائية العراقية، عون ذياب، تلقي إشارات إيرانية إيجابية في ملف إدارة المياه وجهود معالجة الأملاح في شط العرب.

وقال ذياب إن" إيران أبدت تعاوناً إيجابياً مع العراق في إدارة ملف المياه"، وذلك بعد مطالبة بغداد طهران "بالتعاون في إنشاء محطات للقياس على الأنهر المشتركة وإنشاء سدود على الأنهر التي قد تدخل أحواضها إلى الأراضي الإيرانية".

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن الوزير قوله، أن" ردود الجانب الإيراني كانت إيجابية حيال هذه الأفكار التي طرحت خلال لقائنا بوزير الطاقة الإيراني المسؤول على ملف المياه"، مبيناً أننا"طرحنا على الجانب الإيراني إمكانية إنشاء سد مشترك لمنع المد الملحي في الخليج".

وتابع "أشرنا في الفترة الأخيرة إلى انخفاض ثلثي الأملاح في مصب الكارون بشط العرب"، لافتاً أن"هذا الانخفاض هو دليل على وجود إطلاقات مائية من الجانب الإيراني في شط العرب".

وأوضح وزير الموارد المائية العراقية أن" الجانب الإيراني متفهم بشأن الحفاظ على بيئة شط العرب ويقوم بإجراءات إيجابية تجاه هذا الأمر".

وعن كميات المياه في نهر دجلة والفرات في بعض المناطق الجنوبية من البلاد، أكد ذياب أن" الأمطار الأخيرة التي شهدتها البلاد أثرت بشكل إيجابي، حيث إنها كانت كافية لتوفير رية كاملة للمحاصيل الزراعية في بعض المناطق".

وقال أن" الأمطار الغزيرة التي شهدتها محافظة السليمانية حققت واردات واضحة في سد دوكان والزاب الأعلى وأسهمت في زيادة الخزين المائي".

مؤكداً أن" أزمة الجفاف في ميسان عولجت وستعالج المشاكل في بقية المناطق تباعاً"، لافتاً أن"الواردات المائية التي وصلت نهر دجلة من الزاب الأعلى والأسفل ستطلق إلى جنوب سدة سامراء لتأمين احتياجات المواطنين".

وأشار ذياب إلى أن" الوزارة اتخذت إجراء بتخفيض الإطلاقات المائية من سد الموصل لعدم وجود سدود أخرى تسيطر على الكميات التي تطلق وللحفاظ على الخزين المائي للسد".

متوقعاً " تعرض البلاد إلى منخفضات جوية أخرى خلال الأسبوع المقبل ما قد يحقق نسبا جيدة من المياه للخزين الاستراتيجي".