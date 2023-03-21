رئاسة إقليم كوردستان تدين الهجوم على مواطنين كورد في جنديرس

أربيل (كوردستان 24)- أدانت رئاسة إقليم كوردستان، الثلاثاء، الهجوم الذي وقع بناحية جنديرس بريف عفرين عشية عيد النوروز وأسفر عن مقتل أربعة مواطنين كورد.

وقال المتحدث باسم رئاسة الإقليم، دلشاد شهاب، في بيانٍ رسمي الثلاثاء، في الوقت الذي تدين رئاسة الإقليم مقتل المواطنين الكورد، تدعو السلطات المحلية في المنطقة تسليم الجناة للعدالة ومنع تكرار مثل هذه الجرائم.

وفيما يأتي نص البيان:

تدين رئاسة إقليم كوردستان بشدة الجريمة التي ارتُكِبت بحق مدنيين كورد بمدينة جنديرس السورية مساء يوم الاثنين خلال إيقادهم شعلة نوروز، والتي أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص.

وبينما نقدم تعازينا الحارة لأُسر الضحايا، ندعو السلطات في المنطقة إلى العثور على الجناة وتقديمهم للعدالة ومنع تكرار مثل هذه الجرائم.

دلشاد شهاب

المتحدث باسم رئاسة إقليم كوردستان

21/3/2023