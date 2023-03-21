مقر البارزاني يدين الهجوم على مواطنين كورد في جنديرس

أربيل (كوردستان 24)- أدان مقر البارزاني بشدة "الجريمة النكراء التي اقترفتها إحدى المجموعات المسلحة" في جنديرس بحق مواطنين كورد خلال احتفالهم بعيد النوروز.

وقال مقر البارزاني في بيانٍ اليوم الثلاثاء: "ندين بشدة الجريمة النكراء التي اقترفتها إحدى المجموعات المسلحة، وذلك باستشهاد أربعة مواطنين كورد من عائلة واحدة وجرح ثلاثة آخرين كانوا يمارسون أبسط حقوقهم في الاحتفال بعيدهم القومي نوروز في ناحية جنديرس المنكوبة بالزلزال، واذ ندعو الله تعالى أن يتغمد الشهداء برحمته الواسعة نتمنى للجرحى الشفاء العاجل.

وأضاف البيان: "سنبذل قصارى جهودنا مع الجهات والأطراف المعنية لينال الذين اقترفوا هذه الجريمة البشعة العقاب العادل".

ولاقى الهجوم الذي استهدف مواطنين كورد في جنديرس بريف عفرين عشية عيد النوروز، تنديداً من جانب رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني الذي دعا "المسؤولين في المنطقة إلى محاسبة الجناة وتقديمهم إلى العدالة".

كما نددت رئاسة إقليم كوردستان الهجوم بشدة، داعيةً السلطات في المنطقة إلى العثور على الجناة وتقديمهم للعدالة ومنع تكرار مثل هذه الجرائم.