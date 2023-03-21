بعد موافقة أنقرة على زيادة الإطلاقات المائية.. السوداني: قضية المياه تتطلّب مزيداً من التفاهم

أربيل (كوردستان 24)- طالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، العراق بالاعتراف بحزب العمال الكوردستاني كمنظمةٍ إرهابية وطرده من أراضيه.

مطالبة أردوغان جاءت خلال لقائه برئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني الذي وصل صباح اليوم الثلاثاء إلى العاصمة أنقرة في زيارةٍ رسمية، لبحث جملةٍ من القضايا المشتركة.

وقال الرئيس التركي في مؤتمرٍ صحفي مشترك مع السوداني: "طالبنا العراق بالاعتراق بحزب العمال الكردستاني كمنظمة إرهابية وطرده من أراضيه".

وأبدى أردوغان استعداد بلاده "لمزيدٍ من التنسيق مع العراق في الحرب ضد الإرهاب"، مشدداً في الوقت ذاته على "ضرورة حل القضايا بين الجانبين عبر الحوار المشترك".

في سياقٍ آخر، قال أردوغان: "بلغ حجم التجارة بين تركيا والعراق 24 مليار دولار خلال عام 2022 الماضي"، مبدياً رغبته في "زيادة هذا الحجم".

ومن أجل تحقيق ذلك، قال أردوغان إنهم "أجروا محادثاتٍ مع رئيس الحكومة العراقية حول إزالة العقبات التي تعترض العلاقات التجارية بين البلدين".

وفيما يخصُّ مسألة المياه، أشار الرئيس التركي إلى أن بلاده وافقت على زيادة الإطلاقات المائية لمجرى نهر دجلة إلى الضعفين ولمدّة شهرٍ واحد".

وقال إن ذلك "يعد مساهمة لتحسين أوضاع المناطق العراقية التي تعرضت لأضرار جسيمة، بسبب قلة هطول الأمطار والجفاف في السنوات الثلاث الماضية".

من جانبه، شكر رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، أنقرة بشأن زيادة الإطلاقات المائية باتحاه العراق، قائلاً إن قضية المياه "تتطلب مزيداً من التفاهم بين البلدين".

في غضون ذلك، جدّد السوداني خلال المؤتمر الصحفي المشترك، رغبه بلاده في تطوير التجارة مع تركيا وتنميتها.

كما وّجه السفراء والقناصل العراقيين في تركيا بتسهيل حصول رجال الأعمال والمستثمرين الأتراك على تأشيرات السفر إلى العراق، في خطوة اعتبرها السوداني أنها "تساهم في إزالة العوائق بين البلدين".