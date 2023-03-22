صحة وبیئة

الحكيم يدعو إلى اعتماد ملف الخزين المائي كملف سيادي

author_image مظفر مزوري
العراق ملف المياه الاكتفاء الذاتي مؤشرات الخطر الموارد المائية

أربيل (كوردستان24)- دعا رئيس تيار الحكمة عامر الحكيم الى إعتماد ملف المياه كملف سيادي واعتماد استراتيجية تحقيق الاكتفاء الذاتي للعراق من الموارد المائية المتاحة والمحافظة عليها وتطويرها.

وقال رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم في تغريدة له على حسابه الرسمي في موقع تويتر "مؤشرات الخطر في تصاعد مستمر فيما يخص الخزين المائي في #العراق وفقاً لتقارير الجهات والشخصيات المختصة، مع استمرار السياسات التي تنتهجها دول المنبع، ما يتطلب المزيد من أساليب الضغط والتفاهم مع تلك الدول  وبشكل عاجل".

وأضاف الحكيم "وفي اليوم العالمي للمياه ندعو إلى اعتماد هذا الملف كملف سيادي والتعامل معه بمقتضى ذلك، كما ونحث على اعتماد استراتيجية تحقيق الاكتفاء الذاتي للعراق من الموارد المائية المتاحة والمحافظة عليها وتطويرها واعتماد السياسات والآليات الحديثة التي تهدف إلى الترشيد".

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