رئيس شبكة الإعلام العراقي: المؤتمر العلمي الإعلامي الأول سيكون حدثاً سنوياً

أربيل (كوردستان 24 ) - أعلن رئيس شبكة الإعلام العراقي، الدكتور نبيل جاسم، اليوم الأربعاء، 22 اذار انعقاد المؤتمر العلمي الإعلامي الأول، وفيما أشار إلى أن المؤتمر سيناقش 14 بحثاً رصيناً تقدم به أساتذة مختصون، أكد أنه سيكون حدثاً سنوياً.

وقال الدكتور جاسم، في كلمته خلال المؤتمرالذي تابعته كوردستان 24 : إن "شبكة الإعلام العراقي تتشرف بحضور مؤتمرها العلمي الإعلامي الأول، والذي سيناقش على مدى يومين موضوعة البث العام، والذي أصبح منذ سنوات يواجه تحديات وتنافس من قبل وسائل إعلام غير تقليدية ولم تكن رائجة أو معروفة من قبل".

وأضاف أن "وسائل التواصل الاجتماعي أخذت تستحوذ على اهتمام جزء كبير من الجمهور وتستقطب شرائح واسعة ليس في العراق فحسب بل في العالم أجمع، الأمر الذي يستوجب إجراء تحديث وتغيير وإعادة نظر في المنظومة العامة للبث الكلاسيكي المعتاد من حيث الأسلوب والوسائل والمعدات ومستوى الخطاب، بما يجعل البث العام يستقطب المتلقي ويوفر له المادة الإعلامية الموثوقة وذات المصداقية العالية في التعاطي مع الأحداث".

وتابع: "انطلاقاً من الرسالة الإعلامية التي تحملها المؤسسة الإعلامية الرسمية للدولة العراقية والمتمثلة بشبكة الإعلام العراقي، ينعقد هذا المؤتمر والذي سيكون حدثاً سنوياً بمشاركة وجهد مشكور من قبل الأساتذة في الجامعات العراقية ومراكز البحوث العلمية، لوضع وبلورة الأسس المتينة للتعاطي مع فرص البث العام في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ الإعلام، وذلك من خلال وعرض ومناقشة 14 بحثاً رصيناً تقدم به أساتذة مختصون".

وأكد أن "من أهم أولويات شبكة الإعلام العراقي، ترصين خطاب رسمي مسؤول يستقطب كل شرائح المجتمع العراقي ومكوناته ويلبي حاجات المجتمع استناداً إلى دستور الدولة وأسس نظامها الديموقراطي التعددي والذي يتيح المشاركة الفاعلة في بناء وتعزيز الأمن والاستقرار ".

وأردف بالقول: "وقد حرصنا على أن نسير عبر هذه المنهجية بخطى حثيثة، واستطعنا عبر مدة زمنية قصيرة أن نقدم مادة إعلامية متوازنة ومسؤولة اقتربت من المواطن العراقي لكل فئاته لنمثل بالفعل إعلام الدولة لا إعلام جهة غير الدولة".