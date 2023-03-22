الأمين العام للأمم المتحدة يهنئ العالم الإسلامي بحلول شهر رمضان

هنأ الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الأربعاء، العالم الإسلامي بقدوم شهر رمضان المبارك، داعياً لاستغلال هذا الشهر في بناء "عالم أكثر عدلاً وإنصافاً".

وقال غوتيريش في رسالة التهنئة التي نشرها عبر حسابه على تويتر: "أبعث بأحر تمنياتي للمسلمين في جميع أنحاء العالم وهم يستقبلون شهر رمضان المبارك".

وأضاف: "أضم صوتي إلى كل من يحتفل بشهر رمضان في الدعوة إلى السلام والتضامن والاحترام المتبادل".

وتابع: "دعونا نستمد الإلهام من هذا الشهر المبارك ونبني عالماً أكثر عدلاً وإنصافاً للجميع. رمضان كريم".

وتستقبل معظم الدول الإسلامية الشهر الكريم يوم غد الخميس، حيث أعلنت معظمها، أن يوم الخميس 23 آذار مارس هو غرة شهر رمضان.