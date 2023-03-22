سیاسة

"التعليم العالي والتربية" في كوردستان تقلصان ساعات الدوام في رمضان

author_image سوار أحمد
کوردستان وزارة التعليم العالي وزارة التربية اوقات الدوام شهر رمضان

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة التعليم العالي ووزارة التربية في اقليم كوردستان اليوم الأربعاء، عن تقليص الدوام الرسمي في دوائرها خلال شهر رمضان.

وقالت وزارة التعليم العالي في بيان، انه "سيتم تقليص دوام الموظفين في جميع الدوائر التابعة للوزارة ساعة واحدة خلال شهر رمضان".

من جهته اعلن المتحدث باسم وزارة التربية في حكومة إقليم كوردستان، سامان صويلي، تخفيض مدة كل درس بمقدار خمس دقائق.

كما ان المعلمين سيتواجدون في المدارس عندما يكون لهم دروس، وعندما لا يكون لديهم درس ، فلن يكونوا ملزمين بالتواجد في المدرسة.

وحددت وزارة الأوقاف في الإقليم يوم غد الخميس أول أيام شهر رمضان.

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