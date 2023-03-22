سیاسة

تقليص ساعات الدوام الرسمي في المؤسسات الحكومية العراقية خلال شهر رمضان

author_image سوار أحمد
العراق العراق ساعات الدوام المؤسسات العراقية

أربيل (كوردستان24)- وجهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء الإتحادي، بتقليص ساعات الدوام الرسمي  في المؤسسات والدوائر الحكومية كافة، خلال شهر رمضان.

وجاء في بيان لمجلس الوزراء "وجهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بتقليص ساعات الدوام الرسمي  في المؤسسات والدوائر الحكومية كافة، (ساعة واحدة)، خلال شهر رمضان المبارك، أعاده الله على الشعب العراقي بالخير واليمن والبركة".

وفوضت الأمانة العامة، الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة؛ تحديد (ساعة التقليص) في بداية الدوام الرسمي أو نهايته.

واعلن ديوان الوقف السني، ووزارة الأوقاف في حكومة إقليم كوردستان أن يوم غد الخميس غرة شهر رمضان شهر الصيام لدى المسلمين.

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