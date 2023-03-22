المحكمة الاتحادية تنفي صدور قرار بعدم دستورية جلسة البرلمان الخاصة بالتصويت على قانون الانتخابات

أربيل (كوردستان24)- قالت وكالة الأنباء العراقية، ان المحكمة الإتحادية العليا، نفت صدور قرار بعدم دستورية جلسة البرلمان الخاصة بالتصويت على قانون الانتخابات.

ونقلت وكالة الانباء العراقية عن مصدر مسؤول، إن "ما تم تناقله من أخبار تتعلق بصدور قرار من المحكمة الاتحادية بعدم دستورية جلسة البرلمان الخاصة بالتصويت على قانون الانتخابات عارية عن الصحة".

وأضاف، أن "المحكمة الاتحادية قبلت دعوى مرفوعة للطعن بالجلسة المتعلقة بقانون الانتخابات ولم تصدر أي قرار بشأن ذلك"، لافتا الى أن " المحكمة الاتحادية تقبل أي دعوى تقدم أمامها لتأخذ مسارها القانوني".

وكان مجلس النواب، قد صوت في وقت سابق، على المادتين (15) و (16) من قانون الانتخابات.