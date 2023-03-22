سیاسة

الحلبوسي يبحث مع رئيس المفوضية الاستعدادات لانتخابات مجالس المحافظات

author_image سوار أحمد
العراق محمد الحلبوسي الانتخابات المفوضية

أربيل (كوردستان24)- بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي يوم الأربعاء، مع رئيسَ المفوضية العليا المستقلة للانتخابات القاضي جليل عدنان، ورئيسَ الإدارة الانتخابية القاضي عباس فرحان الفتلاوي الاستعدادات الأخيرة لانتخابات مجالس المحافظات.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس البرلمان في بيان، ان "الحلبوسي استقبل اليوم رئيسَ المفوضية العليا المستقلة للانتخابات القاضي جليل عدنان، ورئيسَ الإدارة الانتخابية القاضي عباس فرحان الفتلاوي".

وأضاف البيان انه "جرى خلال اللقاء، التباحث حول قانون الانتخابات، واستعدادات المفوضية العليا لانتخابات مجالس المحافظات والمقرر إجراؤها في نهاية العام الحالي، وأهم المتطلبات التي يجب توافرها لدعم المفوضية في مهامها الانتخابية".

وأكد الحلبوسي وفقاً للبيان أن "مجلس النواب يقدِّم الدعم الكامل للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات؛ لإنجاز مهامها واستكمال المتطلبات الدستورية والقانونية لإجراء الانتخابات".

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