سیاسة

نيجيرفان بارزاني: لنتخذ من القيم الإنسانية ومعاني رمضان فرصة جديدة للتسامح والتصالح

لنتخذ من القيم الإنسانية وعبر ومعاني هذا الشهر الكريم فرصة جديدة للتسامح والتصالح
author_image أحمد حاجي
رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني
رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني
کوردستان نيجيرفان بارزاني شهر رمضان تهنئة المسلمين

أربيل (كوردستان 24)- هنأ رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الأربعاء 22 آذار مارس 2023، المسلمين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وفيما يلي نص البيان:

بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، أتقدم بأحر التهاني للمسلمين كافة في إقليم كوردستان والعراق والعالم. وأتضرع إلى الباري تعالى أن يحمل الشهر الفضيل الخير والسعادة والأمان والطمأنينة، وأن يتقبل سبحانه وتعالى صيام وعبادات الجميع.

لنتخذ من القيم الإنسانية وعبر ومعاني هذا الشهر الكريم فرصة جديدة للتسامح والتصالح والسعي المشترك من أجل الوئام وتوحيد الصف والعمل المشترك، لنتمكن جميعنا معاً من تجاوز المشاكل والخلافات ونقدم خدمات أفضل لكوردستان وللمصالح العليا لشعبنا ووطننا.

ليحفظ الله جل وعلا الجميع برحمته وكرمه.

نيجيرفان بارزاني

رئيس إقليم كوردستان

22 آذار 2023

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف