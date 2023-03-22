نيجيرفان بارزاني: لنتخذ من القيم الإنسانية ومعاني رمضان فرصة جديدة للتسامح والتصالح

أربيل (كوردستان 24)- هنأ رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الأربعاء 22 آذار مارس 2023، المسلمين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وفيما يلي نص البيان:

بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، أتقدم بأحر التهاني للمسلمين كافة في إقليم كوردستان والعراق والعالم. وأتضرع إلى الباري تعالى أن يحمل الشهر الفضيل الخير والسعادة والأمان والطمأنينة، وأن يتقبل سبحانه وتعالى صيام وعبادات الجميع.

لنتخذ من القيم الإنسانية وعبر ومعاني هذا الشهر الكريم فرصة جديدة للتسامح والتصالح والسعي المشترك من أجل الوئام وتوحيد الصف والعمل المشترك، لنتمكن جميعنا معاً من تجاوز المشاكل والخلافات ونقدم خدمات أفضل لكوردستان وللمصالح العليا لشعبنا ووطننا.

ليحفظ الله جل وعلا الجميع برحمته وكرمه.

نيجيرفان بارزاني

رئيس إقليم كوردستان

22 آذار 2023