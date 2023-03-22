معظم دول العالم العربي تعلن الخميس غرة شهر رمضان

أربيل (كوردستان24)- أعلن مسجد باريس الكبير أن الخميس هو أول أيام شهر رمضان، وكذلك معظم الدول العربية بينها السعودية والإمارات ومصر وسوريا ولبنان وإيران وليبيا وتونس وقطر.

كما نشرت المحكمة العليا السعودية بيانا أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الأربعاء "هو المكمل للثلاثين من شهر شعبان"، وبالتالي الخميس هو "غرة شهر رمضان المبارك لهذا العام".

وأوردت الوكالة أن دائرة الأهلة في المحكمة العليا عقدت جلسة "للنظر في ما يردها حول ترائي هلال شهر رمضان المبارك لهذا العام"، لكن تبيّن "عدم ثبوت رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء" الثلاثاء.

وكانت أوردت وكالة الأنباء القطرية على تويتر أن "لجنة تحري رؤية الهلال بوزارة الأوقاف تعلن يوم غد الأربعاء المتمم لشهر شعبان 1444هـ والخميس غرة شهر رمضان".

وأعلنت الإمارات ومصر وسوريا وإيران وليبيا وتونس أن الخميس هو أول أيام شهر رمضان، وكذلك الأمر في الأراضي الفلسطينية.

في لبنان أعلنت دار الفتوى وكذلك مؤسسة المرجع الشيعي محمد حسين فضل الله أن الخميس هو أول أيام شهر رمضان.

الصوم من أركان الإسلام الخمسة، وفي السعودية يتم التقيّد بشدة بفريضة الصوم إذ تبقى المطاعم مغلقة حتى موعد الإفطار.