سیاسة

بلاسخارت : شهر رمضان المبارك هو شهر السلام والعبادة للمسلمين في جميع أنحاء العالم

"تجتمع العائلات والأصدقاء معًا لترسيخ قيمهم المشتركة في التسامح وفعل الخير"
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جنين بلاسخارت المبعوثة الخاصة للامين العام للامم المتحدة الى العراق
جنين بلاسخارت المبعوثة الخاصة للامين العام للامم المتحدة الى العراق
العراق

أربيل (كوردستان 24 ) - هنأت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق ، جنين بلاسخارت ، مسلمي العراق بقدوم شهر رمضان المبارك.

 وكتبت المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى العراق على تويتر "شهر رمضان الكريم هو شهر السلام والتقوى للمسلمين في جميع أنحاء العالم". "في هذا الشهر ، تجتمع العائلات والأصدقاء معًا لترسيخ قيمهم المشتركة في التسامح وفعل الخير.

وكتبت بلاسخارت على موقع تويتر أن "أسرة الأمم المتحدة في العراق تهنئ بحرارة جميع المسلمين العراقيين بقدوم هذا الشهر الكريم".

 

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