اقتصاد

ارتفاع أسعار خام البصرة

author_image سوار أحمد
العراق خام البصرة ارتفاع الاسع

أربيل (كوردستان24)- ارتفعت أسعار خامي البصرة (الثقيل والخفيف) اليوم الخميس، بأكثر من 4 بالمئة، مع انتعاش الطلب الصيني وانخفاض الدولار.

وارتفع خام البصرة الثقيل المصدر لآسيا 3.08 دولارات، بما يعادل 4.59 بالمئة ليصل الى 70.21 دولاراً.

كما ارتفع خام البصرة المتوسط المصدر لآسيا بمقدار 3.08 دولارات بما يعادل 4.34 بالمئة ليصل الى 73.99 دولاراً للبرميل الواحد.

وارتفعت أسعار النفط خلال الايام الثلاثة الماضية مع انتعاش الطلب الصيني والتزام منظمة أوبك+ بتخفيضاتها، فضلا عن انخفاض أسعار الدولار.

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