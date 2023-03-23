سیاسة

أردوغان يعلن وضع حجر الأساس لمنازل متضرري الزلزال

author_image دیار بکر
ترکیا

أربيل (كوردستان 24 )- أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، 23 اذار أن حكومته ستضع اليوم حجر الأساس للمنازل المزمع بناؤها لمتضرري الزلزال المزدوج الذي ضرب جنوبي البلاد في 6 فبراير الماضي. وقال أردوغان في مقابلة تلفزيونية، إنه "لم يبق أي من المواطنين الأتراك عاجزا لا في منطقة الزلزال ولا خارجها"، مشددا على أن "الزلزال سيبقى على رأس أجندة الحكومة واهتمامها الوحيد هو تضميد الجراح". 

وأعلن الرئيس التركي "مناقصة لبناء 46 ألفا و327 منزلا بالمدن والقرى في إطار جهود بناء منازل دائمة بمنطقة الزلزال".واضاف: "سنضع (الخميس) حجر الأساس، ونرجو من الله التوفيق لإنهاء المنازل الدائمة في غضون عام كما وعدنا". وفيما يخص اتفاقية شحن الحبوب عبر البحر الأسود، أشار أردوغان إلى أنه يعتزم إجراء اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في غضون يومين أو ثلاثة، مشددا على أن تركيا لن تكون طرفا في أي حرب بسهولة، وستظل دائما إلى جانب السلام والمدافع عنه.

المصدر: الأناضول

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف