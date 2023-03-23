زلزال بقوة 5.3 درجات يضرب ولاية مرعش التركية

أربيل (كوردستان 24) - ضرب زلزال بقوة 5.3 درجات، اليوم الخميس،23 اذار ولاية "قهرمان مرعش" جنوبي تركيا.

واعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، اليوم أن " زلزال بقوة 5.3 درجات يضرب ولاية قهرمان مرعش جنوبي البلاد".

وفي وقت سابق من، اليوم الخميس، اوضحت "افاد" أن زلزال بقوة 4.4 درجات على مقياس ريختر ضرب منطقة يشيل يورت بولاية ملاطية وسط تركيا.

وفي السادس من فبراير/شباط الماضي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزالان بقوة 7.7 و7.6 درجات، وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة. وأودت الكارثة -التي كان مركزها ولاية كهرمان مرعش- بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص، وخلفت دمارا كبيرا في 11 ولاية تركية.

فيما أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، أن حكومته ستضع اليوم حجر الأساس للمنازل المزمع بناؤها لمتضرري الزلزال المزدوج الذي ضرب جنوبي البلاد في 6 فبراير الماضي.