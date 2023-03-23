الوكالة الدولية تحذر من "هشاشة" الوضع في محطة زابوريجيا النووية بأوكرانيا

أربيل (كوردستان24)- حذرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأربعاء من "هشاشة" الوضع في محطة زابوريجيا للطاقة النووية في جنوب شرق أوكرانيا، مشيرة إلى أنه لا يزال "محفوفا بالمخاطر"، في ظل استمرار انقطاع الخط الذي يربط المحطة التي تعد الأكبر في أوروبا بشبكة الكهرباء منذ 1 مارس/آذار بعد ضربة صاروخية روسية.

وأوضح غروسي في بيان: "آخر خط كهربائي" مخصّص للاستخدام في الحالات الطارئة لا يزال "مقطوعا وقيد الإصلاح" منذ الأول من مارس/آذار.

يضمن هذا الخط للمحطة استمرار ربطها بالشبكة الكهربائية إذا ما انقطع خط الكهرباء الأساسي الذي يزوّدها بالكهرباء، التي تعد عنصرا أساسيا للسلامة والأمن النوويين في المحطّة، خصوصا لأنها تضمن تبريد المفاعلات النووية.

وفي بيانه، قال غروسي إن المحطة تتزود منذ ثلاثة أسابيع بالكهرباء من خط خارجي رئيسي واحد بجهد 750 كيلوفولت، و"أي ضرر (قد يصيب هذا الخط) سيؤدي إلى انقطاع التيار الخارجي بالكامل عن المحطة".

وشدّد المدير العام على أن "السلامة النووية داخل (المحطة) لا تزال في حالة محفوفة بالمخاطر". مضيفا: "أدعو مرة أخرى جميع الأطراف إلى الالتزام بضمان السلامة النووية للمحطة وحماية أمنها".

وفي 9 مارس/آذار انقطعت المحطّة عن شبكة الكهرباء الأوكرانية لمدة 11 ساعة من جراء ضربة روسية. ويومها تمّ تشغيل مولدات الطوارئ التي تعمل بالديزل لتأمين حد أدنى من التيار لاستمرار عمل أنظمة الأمان. ويومها قال غروسي: "نحن نلعب بالنار".

ووافقه رأيه وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الذي قال إن "هذا خرق خطير للأمن النووي تسببه روسيا... زابوريجيا هي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، وروسيا تهدد أمن القارة الأوروبية بأكملها، بما في ذلك روسيا".

وإذا انقطعت إمدادات الكهرباء عن أنظمة التبريد في المحطة، فيمكن أن يتسبب ارتفاع درجة حرارة وقود المفاعلات في وقوع حادث نووي شبيه بما حدث في فوكوشيما باليابان العام 2011.

ومنذ مارس/آذار 2022، يحتل الجيش الروسي محطة زابوريجيا، بعد تسعة أيام من بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.