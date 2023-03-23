نيجيرفان بارزاني يتلقى رسالة من وزير الدفاع الأمريكي

أربيل (كوردستان24)- تلقى رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني اليوم الخميس 23 آذار مارس 2023، رسالة من وزير الدفاع الأمريكي السيد لويد أوستن.

وكتب أوستن في الرسالة عن زيارته إلى أربيل، "كان من دواعي سروري التأكيد على متانة وأهمية الشراكة بين أمريكا وإقليم كوردستان في العراق".

وأكد وزير الدفاع الأمريكي في رسالته على ضرورة التعاون المستمر بين أمريكا وإقليم كورستان بالتنسيق مع بغداد، من أجل عراق آمن ومستقر ذي سيادة، الى جانب إشارته إلى تثمينه المحادثات التي دارت حول الالتزام المشترك من الجانبين بالقضاء النهائي على داعش.

وأشاد أوستن بدور نيجيرفان بارزاني في إدارة عملية تنظيم وإصلاح وزارة شؤون البيشمركة على أساس مذكرة التفاهم المشتركة بين البنتاغون ووزارة شؤون البيشمركة في حكومة إقليم كوردستان، مؤكداً على رغبة بلاده في مواصلة العمل المشترك والشراكة مع إقليم كوردستان.