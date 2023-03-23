سیاسة

النقل تكشف تفاصيل المباحثات العراقية - التركية بخصوص ميناء الفاو وطريق التنمية

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العراق

 أربيل (كوردستان 24 ) - كشف وزير النقل، رزاق محيبس السعداوي، اليوم الخميس، 23 اذار عن تفاصيل المحادثات التي أجراها الوفد العراقي بقيادة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مع الجانب التركي في أنقرة.

وذكر السعداوي، في بيان تابعته كوردستان 24  أن "المنهاج الحكومي للسوداني طرحه يتمحور حول تحويل العراق الى مركز للتجارة العالمية بين آسيا وأوروبا، من خلال مشروع ميناء الفاو الكبير وما يرتبط به من مناطق اقتصادية وتجمعات سكنية ونقاط للجذب السياحي"، مبينا أن هذا المشروع "يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين العراق وجيرانه، وعلى راسهم تركيا من ناحية، وبلدان أوروبا وآسيا من ناحية أخرى".

وبين وزير النقل، أن "مشروع الميناء يشتمل على طريق التنمية التي سيشكلها طريق سريع وخط للسكك الحديد ويمر عبر محافظات عراقية عديدة، وصولا إلى الحدود التركية، ما يتيح الوصول إلى ميناء مرسين وأوروبا عبر إسطنبول".

وأردف أن "الحكومة العراقية طرحت على الجانب التركي تفاصيل هذه المشروعات "تعزيزا للشراكة الاقتصادية والتجارية مع تركيا".

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