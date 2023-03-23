سیاسة

العراق يدين تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بشأن الشعب الفلسطيني

author_image سوار أحمد
العراق وزارة الخارجية العراق اسرائيل

أربيل (كوردستان24)- أدان العراق، تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بشأن الشعب الفلسطيني.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف في بيان، أن "العراق يعربُ عن إدانته لتصريحات وزير المالية الإسرائيليّ بتسلئيل سموتريتش والتي أنكر فيها وجود الشعب الفلسطينيّ الشقيق، كما يدين إستخدامه خريطة لإسرائيل تضم حدود من المملكة الأردنيَّة الهاشميَّة والأراضي الفلسطينيَّة المحتلة."

وأضاف، "نؤكَّد رفض العراق لخطاب التحريض وجميع الممارسات التي تتعارض والحقوق الإنسانية والأخلاقيّة للشعب الفلسطينيّ، وإذ ندعو إلى ضرورة احتواء هذه التطورات التي تحمل تداعيات خطيرة، فإن العراق يُجدِّدُ موقفه الثابت والداعم للشعب الفلسطينيّ، وحقِّه الذي لن يسقط بالتقادم".

وأشار إلى إن "لغة العنف الممنهج التي يُكرِّسُها الكيان الغاصب "إسرائيل" تُنبئُ بمزيد من الاحتقان، وتعزِّز مناخ التوتر، الذي لن يفضي سوى إلى تنامي التصعيد والتأزيم دون الوصول إلى أي حل."

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف