وزارة المالية والاقتصاد في كوردستان تنشر بياناً بشأن الـ 400 مليار دينار المرسلة من بغداد

أربيل (كوردستان 24)- أصدرت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الخميس، بياناً ردت فيه على الادعاءات المتعلقة بصرف مبلغ الـ 400 مليار دينار المرسلة من بغداد.

وفيما يلي نص البيان:

فيما يتعلق بالافتراءات التي تداولتها عدد من الصفحات والمواقع والوسائل الإعلامية، بشأن الـ 400 مليار دينار، وجدنا أنه من الضروري أن نوضح للرأي العام ما يلي:

1- تأخر وصول مبلغ الـ400 مليار دينار الذي صادق مجلس الوزراء العراقي على إرساله لشهري تشرين الثاني وكانون الأول لعام 2022، لعدة أسباب، وتم إيداعه في الحساب المصرفي لوزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان مطلع الشهر آذار الجاري.

2- وزير المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان كان قد أعلن في الـ 14 من شهر آذار الجاري خلال مؤتمر صحفي، أن الـ 400 مليار دينار مخصصة للرواتب فقط، ولن تُصرف لأي أغراض أخرى، ورواتب شهر آذار أيضاً ستوزع بدون مشاكل.

3- نؤكد أن الحصة الشهرية التي تصرفها وزارة المالية والاقتصاد لمحافظة السليمانية، سارية كما هي، ولن يطرأ عليها أيُّ تغيير.

4- نظراً لانخفاض الإيرادات النفطية، حيث أن وزارة الثروات الطبيعية حولَّت 340 مليار دينار فقط لحساب وزارة المالية والاقتصاد لرواتب شهر شباط، ومع إضافة الـ 400 مليار دينار المرسلة من بغداد والمخصصة لدفع رواتب شهر شباط، ستتم تغطية العجز الحاصل من خلال الإيرادات المحلية وعلى غرار ما تم العمل به سابقاً.

وفي وقت سابق، قال وزير المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، آوات شيخ جناب، إن هناك تفاهماً جيداً بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية ببغداد.

وأكّد شيخ جناب خلال مؤتمرٍ صحفي، أن أربيل وبغداد اتفقتا بشكل كامل على حصة إقليم كوردستان من الموازنة الاتحادية لعام 2023.

وأضاف: "أرسلت بغداد 400 مليار دينار إلى إقليم كوردستان، وهي مخصصة للرواتب، ولن ننفقها على أي شيء آخر".

وأشار وزير المالية والاقتصاد في حكومة كوردستان إلى أن حصة الإقليم من الموازنة العراقية تبلغ 12.67 بالمئة حتى التعداد العام في العراق.

مُشدداً في الوقت ذاته، على عدم تأخّر رواتب موظفي الإقليم، قائلاً: "لا داعي للقلق على رواتب الأشهر المقبلة".