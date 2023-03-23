رئيس وزراء لاتفيا لكوردستان 24: نعتزم إنهاء أزمة الطاقة في أوروبا بشكل جذري

أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس وزراء لاتفيا كريسيانيش كارينس، اليوم الخميس، عزمهم على إنهاء أزمة الطاقة في أوروبا بشكل جذري ونهائي.

وقال كريسيانيش كارينس في تصريح لكوردستان 24، إن "الخطة الطويلة الأجل والمعالجة الجذرية لأزمة الطاقة في أوروبا، لا تتمثل في توقيع عقود لشراء النفط والغاز، بل الاعتماد أكثر على الطاقة المتجددة، والقدرة على التخزين".

وأضاف "نعمل على إنهاء أزمة الطاقة في أوروبا بشكل جذري ونهائي، من خلال الاعتماد على الطاقة النظيفة".

وأكد أن "الوضع في لاتفيا مختلف، ونحن الآن نشتري الغاز المسال، ونواصل المباحثات لتوقيع عقد طويل الأجل، ونتطلع إلى زيادة الطاقة المتجددة، أي الطاقة التي تولدها الرياح، والتي سيتم توليدها بالاستفادة من بحر البلطيق".

وتابع "ينبغي علينا تطوير تكنولوجيا الهيدروجين، أي تخزين الطاقة المتجددة، وأعني هنا أن توقيع العقود لشراء الوقود ليس حلاً طويل الأمد، بل الحل الطويل الأمد هو زيادة الطاقة الخضراء والمتجددة وتخزينها".

وبدأت أوروبا أكبر أزمة طاقة منذ عقود، بعد أن وصلت فاتورة الطاقة الخاصة بها إلى تريليون دولار كأحد تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا.